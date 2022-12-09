Kadıköy Belediyesi’nde rüşvet ağı! İtirafçılar rüşvet ağını anlattı

Kadıköy Belediyesi görevlilerinin de aralarında bulunduğu ve 32 kişinin tutuklandığı rüşvet operasyonunun iç yüzü ortaya çıktı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma dosyasında, örgüt şeması ve şüphelilerin itirafları ortaya çıktı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Hasan Zahid Azim aktardı.

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