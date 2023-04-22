KADEM’den depremzedelere psikososyal destek! Bayramı buruk geçiriyor

Sadece depremzedelerin değil, aslında Türkiye'nin en zor bayramıydı bu yıl. Çünkü onların yaşadığı felaket, tüm milletin üzüntüsüydü. Depremzedeler ilk kez memleketinden uzaktalar ve bayramlaşmalarda duygu dolu anlar yaşanıyor.

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