Kaçırılan eserler Türkiye'ye getiriliyor! Son 20 yılda 12 bin kültür varlığı evine döndü

Kaçırılan eserler Türkiye'ye getiriliyor. Son 20 yılda Türkiye'de kaçırılan 12 bin tarihi eser yurda getirildi. 2023'te ise 3 bin 59 kültür varlığı Türkiye'ye getirildi. Ayrıntıları Gaziantep'te bulunan A Haber muhabiri Barış Türel aktardı.

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