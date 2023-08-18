18 Ağustos 2023, Cuma
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Kaçakçılıkla mücadele tam gaz! İşte son 60 günün bilançosu
Son 60 Günde kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında 1.309 operasyon gerçekleşti. Toplamda 32 şahıs tutuklandı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığınca yapılan operasyonlarda, “585.029 paket sigara, 88.212 elektronik sigara, 52 Ton 37 kg tütün, 94.076 adet puro, 34.789 şişe içki, 97.025 litre içki, 192.079.000 makaron ile 56.696.807 içi doldurulmuş makaron” ele geçirildi.