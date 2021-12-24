24 Aralık 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Kaçakçı teknesinden 51 FETÖ’cü çıktı! FETÖ üyeleri nasıl yakalandı?

Kaçakçı teknesinden 51 FETÖ’cü çıktı! FETÖ üyeleri nasıl yakalandı?

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 24.12.2021 09:41
Ege Denizi’nden tekne ile Yunanistan'a kaçmaya çalışan 51 FETÖ üyesi yakalandı. Yunanistan, son 3 yılda 2 bin FETÖ üyesine siyasi sığınma hakkı verdi. 3 yılda yunanistan'a siyasi sığınma talebinde bulunan fetöcü sayısı 9 bin 2017'den itibaren Yunanistan'a yasa dışı yollarla giriş yapan ve çoğu FETÖ'cü olan Türk vatandaşlarının sayısı 19 bin 653 ile ifade ediliyor. Detayları A Haber muhabiri Tayfun Er aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
TURKOVAC, Sinovac’tan daha etkili
TURKOVAC, Sinovac'tan daha etkili
Tanrıkulu KHK’lılar için hazırlıklar tamam dedi!
Tanrıkulu KHK'lılar için "hazırlıklar tamam" dedi!
Kaçakçı teknesinden 51 FETÖ’cü çıktı!
Kaçakçı teknesinden 51 FETÖ’cü çıktı!
Kanlı Noel’de neler yaşandı?
Kanlı Noel’de neler yaşandı?
27 ilde ’TIRPAN’ operasyonu
27 ilde 'TIRPAN' operasyonu
Muhalefetin aşı sessizliği!
Muhalefetin aşı sessizliği!
Terörün finansmanına darbe! 770 örgüt üyesinin mal varlığı donduruldu
Terörün finansmanına darbe! 770 örgüt üyesinin mal varlığı donduruldu
Dolardaki düşüş sürecek mi?
Dolardaki düşüş sürecek mi?
TSK’dan tabur çıkarma...
TSK'dan tabur çıkarma...
İşte günün Kovid-19 verileri
İşte günün Kovid-19 verileri
Bakan Koca’dan aşı açıklaması
Bakan Koca'dan "aşı" açıklaması
İETT şoförü tartıştığı yolcuya bıçak çekti
İETT şoförü tartıştığı yolcuya bıçak çekti
Daha Fazla Video Göster