Kaçakçı teknesinden 51 FETÖ’cü çıktı! FETÖ üyeleri nasıl yakalandı?

Ege Denizi’nden tekne ile Yunanistan'a kaçmaya çalışan 51 FETÖ üyesi yakalandı. Yunanistan, son 3 yılda 2 bin FETÖ üyesine siyasi sığınma hakkı verdi. 3 yılda yunanistan'a siyasi sığınma talebinde bulunan fetöcü sayısı 9 bin 2017'den itibaren Yunanistan'a yasa dışı yollarla giriş yapan ve çoğu FETÖ'cü olan Türk vatandaşlarının sayısı 19 bin 653 ile ifade ediliyor. Detayları A Haber muhabiri Tayfun Er aktardı.

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