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Kaçak villa ittifakı! CHP'li Didim Belediyesi'nde bir skandal daha! HDP’li Zeynel Özen'ın kaçak villasına koruma

A Haber
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Giriş: 11.12.2022 09:47
Son dakika haberine göre HDP İstanbul Milletvekili Zeynel Özen'in Aydın'ın Didim ilçesinde eşi adına kayıtlı deniz manzaralı 3 katlı villayı CHP'li Didim Belediyesi'nden aldığı güçlendirme ruhsatıyla genişlettiği ortaya çıktı.
HDP’li vekilin kaçak villasına CHP koruması HDP'Lİ VEKİLİN KAÇAK VİLLASINA CHP KORUMASI

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