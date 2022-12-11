11 Aralık 2022, Pazar
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Kaçak villa ittifakı! CHP'li Didim Belediyesi'nde bir skandal daha! HDP’li Zeynel Özen'ın kaçak villasına koruma
Son dakika haberine göre HDP İstanbul Milletvekili Zeynel Özen'in Aydın'ın Didim ilçesinde eşi adına kayıtlı deniz manzaralı 3 katlı villayı CHP'li Didim Belediyesi'nden aldığı güçlendirme ruhsatıyla genişlettiği ortaya çıktı.