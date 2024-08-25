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Kaçak villa için 100 kayın ağacını kesildi

Kaçak villa için 100 kayın ağacını kesildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 25.08.2024 15:16
Güncelleme:25.08.2024 15:16
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin verdiği onarım izniyle Üsküdar Vaniköy'deki kaçak villa inşaat çalışmaları sırasında büyük bir ağaç katliamı yapıldığı ortaya çıkmıştı. Başkan Erdoğan da Bitlis'te açılış töreninde yaptığı konuşmada bir cümle ile konuya değindi; muhalefeti kastederek, "yıllarca çevre üzerinden bize ders vermeye kalktılar, şimdi İstanbul'un en nadide çevre hazinesini para babalarına peşkeş çekiyorlar" dedi. Peki kaçak inşaat soruşturmasında son durum ne? Detayları Mehmet Karataş aktardı.
Kaçak villa için 100 kayın ağacını kesildi
Kaçak villa için 100 kayın ağacını kesildi
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Erdoğan: Para babalarına peşkeş çekiyorlar
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