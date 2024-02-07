07 Şubat 2024, Çarşamba
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Kaçak otomobil operasyonu! 445 milyon TL değerinde 49 araç ele geçirildi
Gümrük muhafaza ekiplerince, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yapılan kontrollerde usulsüz işlemlerle yurt içinde kullanılmak istenilen yaklaşık 445 Milyon Türk Lirası değerinde 49 araç ele geçirildi.