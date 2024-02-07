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Videolar Gündem Videoları Kaçak otomobil operasyonu! 445 milyon TL değerinde 49 araç ele geçirildi

Kaçak otomobil operasyonu! 445 milyon TL değerinde 49 araç ele geçirildi

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Giriş: 07.02.2024 12:15
Gümrük muhafaza ekiplerince, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yapılan kontrollerde usulsüz işlemlerle yurt içinde kullanılmak istenilen yaklaşık 445 Milyon Türk Lirası değerinde 49 araç ele geçirildi.
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