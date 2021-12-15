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Kaçak içkiden can kaybı 13'e yükseldi! Yurt genelinde 31 ton 343 litre sahte ve kaçak içki ele geçirildi

A Haber
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Giriş: 15.12.2021 13:37
Sahte içkiden altı ilde can kaybı 13'e yükseldi. Emniyet Genel Müdürlüğü yılbaşı öncesi yurt genelinde zehir operasyonu başlattı. 60 gözaltı kararı var. Operasyonlarda 31 bin 343 litre sahte ve kaçak içki ele geçirildi. Ayrıntıları Antalya'dan A Haber muhabiri Yasin Anzerli aktardı.
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Kaçak içkiden can kaybı 13’e yükseldi!
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