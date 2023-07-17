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Kaçak girişe karşı akıllı duvar

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Giriş: 17.07.2023 15:48
Türkiye-İran sınırına yasa dışı geçişleri engellemek için akıllı modüler duvar örüldü. Optik kuleler, termal görüş kameraları ve radar sistemleri ile sınır hattı 24 saat kontrol altında. Ayrıntıları A Haber muhabiri Esra Arpa aktardı.
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