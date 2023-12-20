Kaçak büyüyor İBB seyrediyor: Halk TV patronu Cafer Mahiroğlu hukuk tanımıyor! Boğazdaki villanın metrekaresi her gün artıyor!

Boğaza kaçak çivi bile çaktırmaması gereken İBB'ye bağlı Boğaziçi İmar Müdürlüğü, Halk TV patronu Cafer Mahiroğlu’nun Sarıyer’deki villasında devam eden kaçak inşaata sessiz kaldı. Tüm hukuksuzluklara rağmen tam gaz devam eden kaçak inşaat ile Mahiroğlu, 4.5 milyon dolara satın aldığı villayı 300 metrekareden 600 metrekareye çıkardı. Mahiroğlu'nun bu sebeple konmuşlarıyla adliyelik olduğu öğrenildi.