Kabine'nin gündeminde neler var? Asgari ücret ne kadar olacak? EYT'de hangi modeller masada?

Kabine Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Külliye'de toplanıyor. Toplantıda milyonları ilgilendiren asgari ücret zammı ve 3600 ek göstergenin ele alınması bekleniyor. Peki Suriye'de yeni operasyon olacak mı? F-35 sorunu nasıl çözülecek? Koronavirüs ile ilgili kararlar ne alacak? Kritik toplantı ile ilgili önemli bilgileri A Haber muhabiri Ece Altuğ aktardı.

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