08 Kasım 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Kabine'nin gündeminde neler var? Asgari ücret ne kadar olacak? EYT'de hangi modeller masada?

Kabine'nin gündeminde neler var? Asgari ücret ne kadar olacak? EYT'de hangi modeller masada?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 08.11.2021 15:10
Kabine Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Külliye'de toplanıyor. Toplantıda milyonları ilgilendiren asgari ücret zammı ve 3600 ek göstergenin ele alınması bekleniyor. Peki Suriye'de yeni operasyon olacak mı? F-35 sorunu nasıl çözülecek? Koronavirüs ile ilgili kararlar ne alacak? Kritik toplantı ile ilgili önemli bilgileri  A Haber muhabiri Ece Altuğ aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Asgari ücret ne kadar olacak?
Asgari ücret ne kadar olacak?
O toplantı başladı
O toplantı başladı
Irak’ın kuzeyinde PKK’ya operasyon
Irak'ın kuzeyinde PKK'ya operasyon
Karabağ zaferinin 1. yılı
Karabağ zaferinin 1. yılı
FETÖ’cü eski istihbaratçı Altaylı’nın cezası belli oldu
FETÖ'cü eski istihbaratçı Altaylı'nın cezası belli oldu
PKK’nın şehir yapılanmasına operasyon
PKK'nın şehir yapılanmasına operasyon
Denizi en çok İstanbul kirletiyor
"Denizi en çok İstanbul kirletiyor"
Millet İttifakı’nda Türkkan sessizliği!
Millet İttifakı’nda Türkkan sessizliği!
Tarihin değiştiği gün!
Tarihin değiştiği gün!
Yeni metro hattı
Yeni metro hattı
Türkiye - İran sınırına güvenlik duvarı
Türkiye - İran sınırına güvenlik duvarı
Şehit yakınları Meclis’e gitti
Şehit yakınları Meclis’e gitti
Daha Fazla Video Göster