Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün kabine toplantısına başkanlık edecek. Peki kabinenin gündeminde hangi başlıklar var? Koronavirüsle mücadele kapsamında yeni önlemler alınacak mı? Detayları A Haber editörü Hakan Bacaksız aktardı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün kabine toplantısına başkanlık edecek. Toplantıda ekonomideki son durum, yeni tip koronavirüsle mücadelede atılabilecek adımlar, Doğu Akdeniz ve Libya'daki son durumu ele alınacak.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek toplantıya, geçtiğimiz hafta atanan yeni Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ilk kez katılacak. İç ve dış gelişmelerin ele alınacağı toplantıda en önemli gündem maddesi ekonomideki gelişmeler olacak.

YOL HARİTASI GÖZDEN GEÇİRİLECEK

Başkan Erdoğan'ın 'Ekonomi, hukuk ve demokraside yeni bir seferberlik başlatıyoruz' açıklamasının ardından toplanacak kabinede, bu iki alanda atılabilecek reform adımları değerlendirilecek. Üretim ve istihdamı arttırmak, uluslararası yatırımları çekmek ve finansal istikrarı sağlamak için atılacak adımlarla ilgili yol haritası gözden geçirilecek.

BAKAN KOCA SUNUM YAPACAK

Kabine toplantısında son dönemde etkisini arttıran koronavirüsle mücadelede alınabilecek ilave tedbirler de değerlendirilecek. Yerli aşı çalışmasının detayları, kabinenin bir başka gündem maddesi olacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, salgınla mücadele sürecine ilişkin kabineyi bilgilendirecek.

Kabinenin dış politika gündemi de yoğun olacak. Başkan Erdoğan, KKTC ziyaretini kabinede de değerlendirecek. Bunun yanısıra; Karabağ'daki son durum, Libya, Doğu Akdeniz ve Suriye başta olmak üzere bölgesel gelişmeler de kabinede ele alınacak.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın da kabineyi bilgilendirmesi bekleniyor. Başkan Erdoğan barış gücüyle ilgili detayları da kurmaylarıyla görüşecek.