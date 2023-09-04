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Kabine yarın toplanıyor! Toplantının gündeminde başka hangi başlıklar var?

A Haber
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Giriş: 04.09.2023 08:46
Kabine, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 5 Eylül'de yani yarın toplanacak. Başkan Erdoğan'ın Rusya ziyaretinin ardından gerçekleşecek toplantıda, ziyaretin yansımaları ele alınacak. Ayrıntıları A Haber editörü Arzu Fidanverdi aktardı.
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