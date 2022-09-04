04 Eylül 2022, Pazar
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Yalnız Kurt
- Kuruluş Osman
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Kabine yarın Başkan Erdoğan liderliğinde toplanıyor! Sosyal konut projesinde şart ne olacak? Kaç TL'ye kadar borçlar silinecek?
Eylül ayının ilk Kabine Toplantısı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yarın bir araya geliyor. Dar gelirlinin borçlarının silinmesine ilişkin çalışma ve ucuz ev kampanyasına ilişkin önemli kararların alınması beklenen Kabine Toplantısında birçok başlık yer alıyor. Peki ucuz konutta kontenjanlar ve şartlar ne olacak? Dar gelirli vatandaşlar için gelecek pakete göre hangi borçlar silinecek? İşte haberin detayları...