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Kabine yarın Başkan Erdoğan liderliğinde toplanıyor! Sosyal konut projesinde şart ne olacak? Kaç TL'ye kadar borçlar silinecek?

ahaber.com.tr
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Giriş: 04.09.2022 16:18
Eylül ayının ilk Kabine Toplantısı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yarın bir araya geliyor. Dar gelirlinin borçlarının silinmesine ilişkin çalışma ve ucuz ev kampanyasına ilişkin önemli kararların alınması beklenen Kabine Toplantısında birçok başlık yer alıyor. Peki ucuz konutta kontenjanlar ve şartlar ne olacak? Dar gelirli vatandaşlar için gelecek pakete göre hangi borçlar silinecek? İşte haberin detayları...
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