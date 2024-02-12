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Kabine toplantısı devam ediyor! Terörle mücadele, F-16 süreci, emekli bayram ikramiyesi masada

ahaber.com.tr
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Giriş: 12.02.2024 17:54
2024 yılının ikinci kabine toplantısı Erdoğan'ın başkanlığında devam ediyor. Peki masada neler var? A Haber muhabiri Rüya Akkuş detayları aktardı.
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