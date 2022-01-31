Kabine toplantısı bugün yapılacak! Kabine’nin gündeminde neler var?

Kabine, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanıyor. Toplantıda ana gündem ekonomi ve dış politika olacak. Ekonomide alınan tedbirlerin piyasaya yansımaları ele alınacak. Rusya-Ukrayna krizi masaya yatırılacak. Başkan Erdoğan’ın Ukrayna ve Rusya ile yapacağı temaslar değerlendirilecek. Körfez ülkeleriyle ilişkiler de gündem maddelerinden biri. Detayları A Haber muhabiri Ece Altuğ aktardı.

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