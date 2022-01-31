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Kabine toplantısı bugün yapılacak! Kabine’nin gündeminde neler var?

A Haber
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Giriş: 31.01.2022 11:11
Kabine, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanıyor. Toplantıda ana gündem ekonomi ve dış politika olacak. Ekonomide alınan tedbirlerin piyasaya yansımaları ele alınacak. Rusya-Ukrayna krizi masaya yatırılacak. Başkan Erdoğan’ın Ukrayna ve Rusya ile yapacağı temaslar değerlendirilecek. Körfez ülkeleriyle ilişkiler de gündem maddelerinden biri. Detayları A Haber muhabiri Ece Altuğ aktardı.
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