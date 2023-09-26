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Kabine Toplantısı başladı: Gözler Başkan Erdoğan’da! Gençlere vergisiz telefon | Emekli maaşı 2'li zamla artacak

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Giriş: 26.09.2023 16:29
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bugün toplandı. Gündemde öğrencilere vergisiz telefon-bilgisayar, ev hanımlarına emeklilik, evlilik kredisi, en düşük emekli aylıklarına yönelik düzenlemesi var.
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