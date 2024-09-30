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Kabine toplantısı başladı

Kabine toplantısı başladı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 30.09.2024 16:19
Kabine bugün bir kez daha bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Başkan Erdoğan liderliğinde toplanan Kabine'nin ana gündemi İsrail'in Orta Doğu'daki saldırıları olacak. Ekonomiye ilişkin gelişmelerin yanı sıra Suriye ile yeni dönemin de Kabine'de değerlendirilmesi bekleniyor. Ayrıca Başkan Erdoğan'ın ABD ziyareti sırasındaki temasları da Kabine'de masaya yatırılacak konulardan olacak.
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