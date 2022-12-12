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Kabine Toplantısı arından Başkan Erdoğan’dan SON DAKİKA açıklamaları

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Giriş: 12.12.2022 20:31
12 Aralık 2022 tarihli Kabine Toplantısı arından Başkan Recep Tayyip Erdoğan SON DAKİKA açıklamalarında bulundu. Fahiş fiyat artışlarına değinen çeken Başkan Erdoğan, enflasyon maskesinin arkasına sığınan 'haramzadelere' rıza göstermeyeceklerini belirtti ve enflasyonun düşüş eğiliminde olduğunu vurguladı. '6 yaşındaki çocuğa istismar' davasına ilişkin de konuşan Başkan Erdoğan, "Kabul etmemiz mümkün değil, facia. Bakanlıklarımız süreci titizlikle takip ediyor" dedi. Karada petrol arama faaliyetlerini yoğunlaştırdıklarını da söyleyen Başkan Erdoğan, Gabar'da keşfedilen rezervin 12 milyar dolara denk geldiği, petrol kalitesinin de yüksek olduğunu ifade etti. Başkan Erdoğan, öğrencilere 'devlet yanınızda' mesajı vererek yeni burs ve kredi ücretlerini ilan etti.
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