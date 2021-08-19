Kabine toplanıyor! Yüz yüze eğitim nasıl olacak? Aşı olmayanlara kısıtlama gelecek mi?

Cumhurbaşkanlığı kabinesi bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde toplanacak. Toplantıda koronavirüs salgınındaki vaka artışı ve aşılamada son durum değerlendirilecek. Yeni kısıtlamaların gelip gelmeyeceği de toplantıda netlik kazanacak. Okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim nasıl olacak? Aşı olmayanlara kısıtlama gelecek mi? gibi soruların cevabını toplantı sonrası Başkan Erdoğan açıklayacak.