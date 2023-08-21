Kabine toplandı! Memur zammı... 3600 ek gösterge... Gençlere vergi muafiyeti... | İşte gündemdeki konular.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Külliye'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. 3600 ek gösterge ve memur zammı gündemde. Gençlere yönelik vergi muafiyeti ne zaman uygulanacak? Masada başka hangi konular var? Detayları A Haber muhabir Mert Hacıalioğlu aktardı.

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