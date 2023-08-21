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Kabine toplandı! Memur zammı... 3600 ek gösterge... Gençlere vergi muafiyeti... | İşte gündemdeki konular.

A Haber
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Giriş: 21.08.2023 18:16
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Külliye'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. 3600 ek gösterge ve memur zammı gündemde. Gençlere yönelik vergi muafiyeti ne zaman uygulanacak? Masada başka hangi konular var? Detayları A Haber muhabir Mert Hacıalioğlu aktardı.
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