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Kabine toplandı! Gözler Başkan Recep Tayyip Erdoğan'da! Maskelere veda edecek miyiz? Pazar kısıtlaması kalkıyor mu?

ahaber.com.tr
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Giriş: 21.06.2021 16:12
Vaka sayılarındaki düşüş ve aşılamadaki artışla birlikte Türkiye koronavirüs salgınıyla mücadelede yeni bir döneme girmişti. Bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gerçekleştirilen Kabine toplantısında yeni normalleşme kararının alınması bekleniyor. Vatandaşlar özellikle maske yasağı ve pazar günleri uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılıp kaldırılmayacağını merak ediliyor. Alınan kararları Başkan Erdoğan toplantı sonrası açıklayacak. Detayları A Haber muhabiri Lamia Ayhan canlı yayında aktardı.
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