19 Haziran 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Kabine pazartesi toplanıyor! Normalleşme süreci ele alınacak

Kabine pazartesi toplanıyor! Normalleşme süreci ele alınacak

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 19.06.2021 14:30
Güncelleme:19.06.2021 14:39
Başkan Recep Tayyip Erdoğan yoğun diplomasi trafiğinin ardından, 21 Haziran'da Kabine toplantısına başkanlık edecek. En önemli gündem normalleşme süreci. Aşı takvimi ve yerli aşı çalışmaları masada olacak. Yeni normalleşme adımları atılacak mı? Detayları A Haber muhabiri Lamia Ayhan Ankara’dan aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Milyonların gözü bu toplantıda!
Milyonların gözü bu toplantıda!
Kabusa karşı seferberlik!
Kabusa karşı seferberlik!
Başörtülü tercümana çirkin benzetme!
Başörtülü tercümana çirkin benzetme!
Muharrem İnce’den CHP’ye sert sözler!
Muharrem İnce’den CHP’ye sert sözler!
Kaos ittifakı yine devrede mi?
Kaos ittifakı yine devrede mi?
PKK’nın kara kutusu konuştu!
PKK’nın kara kutusu konuştu!
Van ve Mardin'de C4 patlayıcılar ele geçirildi
Van ve Mardin'de C4 patlayıcılar ele geçirildi
Rusya'dan flaş Türkiye kararı!
Rusya'dan flaş Türkiye kararı!
İlişkiler nasıl şekillenecek?
İlişkiler nasıl şekillenecek?
Aşılamada en yüksek rakam!
Aşılamada en yüksek rakam!
Kıdemli haine ibretlik ceza!
Kıdemli haine ibretlik ceza!
Video paylaşıldı! İşte PKK-HDP ilişkisi
Video paylaşıldı! İşte PKK-HDP ilişkisi
Daha Fazla Video Göster