19 Haziran 2021, Cumartesi
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Kabine pazartesi toplanıyor! Normalleşme süreci ele alınacak
Başkan Recep Tayyip Erdoğan yoğun diplomasi trafiğinin ardından, 21 Haziran'da Kabine toplantısına başkanlık edecek. En önemli gündem normalleşme süreci. Aşı takvimi ve yerli aşı çalışmaları masada olacak. Yeni normalleşme adımları atılacak mı? Detayları A Haber muhabiri Lamia Ayhan Ankara’dan aktardı.