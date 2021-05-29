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Kabine pazartesi günü toplanıyor! Düğünler yapılacak mı? Kafe ve restoranlar açılacak mı? Sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılacak mı?

ahaber.com.tr
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Giriş: 29.05.2021 09:23
Güncelleme:29.05.2021 09:46
Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan kademeli normalleşme sona eriyor. Türkiye 1 Haziran salı gününden itibaren normalleşme sürecine giriyor. Ama öncesinde, pazartesi günü Kabine toplantısı var. Peki bu toplantıdan normalleşme ile ilgili ne gibi kararların çıkması bekleniyor? Detayları Ankara'dan A Haber muhabiri Özkan Özcan aktardı.
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