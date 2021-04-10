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Kabine pazartesi günü toplanacak! Ramazan’da ek tedbirler alınacak mı?

ahaber.com.tr
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Giriş: 10.04.2021 10:38
Güncelleme:10.04.2021 10:49
Gözler pazartesi günü yapılacak Kabine ve Bilim Kurulu toplantılarına çevrildi. Yapılması beklenen Bilim Kurulu toplantısında gündemde Ramazan ayında alınacak tedbirler olacak. Sokağa çıkma yasağı olacak mı? Kısıtlama saatleri değişecek mi? Ramazanda tam kapanma gündemde mi? Bayramda yasak olacak mı? Kabine’den hangi kararlar çıkacak? Detayları Ankara’dan A Haber muhabiri Özkan Özcan aktardı.
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