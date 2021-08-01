Kabine ne zaman toplanacak? Koronavirüs vakalarında son durum ne? Canlı yayında anlattı

Koronavirüs vakalardaki artışa karşı yeni bir önlem alınacak mı? Başkan Recep Tayyip Erdoğan bu konunun Kabine'de ele alınacağını açıklamıştı. Peki kabine ne zaman toplanıyor? Aşısızlara kısıtlama gelir mi? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yeni aşı uyarıları da var. Detayları A Haber muhabiri Ece Altuğ aktardı.

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