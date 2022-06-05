Kabine kritik başlıklarla toplanıyor! Suriye’nin kuzeyine yeni harekat gündemde

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi kritk başlıklarla toplanıyor. Suriye'ye düzenlenecek olası harekat toplantının ana gündemi. Ukrayna'da bekleyen 20 milyon tahılın Türkiye üzerinden dünyaya sevkiyatı, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyeliği, 3600 ek gösterge gibi başlıklar da masada olacak.

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