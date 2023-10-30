30 Ekim 2023, Pazartesi
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Kabine kritik başlıklarla toplanıyor! Katil İsrail nasıl savaş suçlusu ilan edilecek?
Kabine yarın Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanıyor. Toplantıda en önemli başlık katil İsrail'in Gazze'ye saldırıları olacak. Ateşkesin sağlanması, Gazze'ye insani yardımların ulaşması için atılacak diplomatik adımlar görüşülecek. İsveç'in NATO'ya üyeliği ve enflasyonla mücadelede de Kabine'nin gündeminde.