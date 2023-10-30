30 Ekim 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Kabine kritik başlıklarla toplanıyor! Katil İsrail nasıl savaş suçlusu ilan edilecek?

Kabine kritik başlıklarla toplanıyor! Katil İsrail nasıl savaş suçlusu ilan edilecek?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 30.10.2023 15:53
Kabine yarın Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanıyor. Toplantıda en önemli başlık katil İsrail'in Gazze'ye saldırıları olacak. Ateşkesin sağlanması, Gazze'ye insani yardımların ulaşması için atılacak diplomatik adımlar görüşülecek. İsveç'in NATO'ya üyeliği ve enflasyonla mücadelede de Kabine'nin gündeminde.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
KATİLİN AKIL HOCASI! Yönetim çatlağına ABD yaması
KATİLİN AKIL HOCASI! Yönetim çatlağına ABD yaması
İsrailli esir Netanyahu’ya öfke kustu
İsrailli esir Netanyahu'ya öfke kustu
Acılı babanın feryadı!
Acılı babanın feryadı!
Hamas’ın elindeki rehineler! İran’dan flaş açıklama
Hamas'ın elindeki rehineler! İran'dan flaş açıklama
Yeni roket uyarısı
Yeni roket uyarısı
CHP’de son Merkez Yönetim Kurulu
CHP'de son Merkez Yönetim Kurulu
Liderlerden terörist İsrail’e destek, sokaktan tepki
Liderlerden terörist İsrail'e destek, sokaktan tepki
Dağıstan’da katil İsrail’e öfke: 60 gözaltı
Dağıstan'da katil İsrail'e öfke: 60 gözaltı
Katil İsrail’in savaş suçu ve soykırım dosyası
Katil İsrail’in savaş suçu ve soykırım dosyası
Kabine kritik başlıklarla toplanıyor
Kabine kritik başlıklarla toplanıyor
Çok sayıda PKK’lı terörist öldürüldü
Çok sayıda PKK'lı terörist öldürüldü
UCM Başsavcısı’ndan İsrail’e uyarı!
UCM Başsavcısı’ndan İsrail'e uyarı!
Daha Fazla Video Göster