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Kabine emekliye ek zammı görüşecek! SSK ve BAĞ-KUR emeklisine zam yolda....

ahaber.com.tr
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Giriş: 12.01.2024 11:35
Güncelleme:12.01.2024 11:52
SSK ve Bağkur emekli aylıklarına iyileştirilme yapılmasına yönelik çalışmada sona yaklaşıldı. En düşük emekli aylığının yükseltilmesine yönelik çalışma, Kabine Toplantısında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak. Detayları A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu aktardı.
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