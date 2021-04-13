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Kabine bugün toplanıyor! Tam kapanma mı, ek tedbir mi? Aşılama çalışmaları nasıl gidiyor?

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Giriş: 13.04.2021 13:07
Güncelleme:13.04.2021 13:10
Günlük yeni vakalar 50 binin üzerinde. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi saat 15'te toplanacak. Alınacak kararları Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklayacak. Tam kapanma mı gelecek? Nasıl bir karar çıkacak?  Ramazan'da yeni tedbirler alınacak mı? Seyahat yasağı geri gelir mi? Bayramda ek yasaklar gelecek mi? Aşılama çalışmaları nasıl gidiyor? 30 milyon doz Biontech aşısı ne zaman gelecek? Ankara'dan detayları A Haber muhabiri Lamia Ayhan aktardı.
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