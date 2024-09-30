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Kabine bugün toplanıyor! İşte masadaki konular

Kabine bugün toplanıyor! İşte masadaki konular

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 30.09.2024 09:02
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor. Toplantının ana gündemi İsrail'in Lübnan'a saldırıları olacak. A Haber ekibinden Arzu Fidanverdi detayları aktardı.
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