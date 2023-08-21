Kabine bugün toplanıyor! İşte masadaki konular

Kabine, Başkan Erdoğan'ın başkanlığında bugün toplanıyor. Memur zammı ve 3600 ek gösterge sürecinin ele alınacağı toplantıda, ekonomi ve dış politikanın sıcak başlıkları da masada. Detayları A Haber muhabiri Ece Altuğ aktarrdı.

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