09 Eylül 2024, Pazartesi
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Kabine bugün toplanıyor! İşte gündemdeki konular
Kabine bugün Başkan Erdoğan liderliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelecek. Kabine toplantısında gündeme ilişkin birçok konu ele alınacak. Son dönemde tartışılan teğmenlerin kılıçlı yemin töreni yanı sıra, enflasyonla mücadele ve aileye yönelik alınacak tedbirler de masaya yatırılacak.