01 Ağustos 2022, Pazartesi
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Kabine bugün toplanıyor! Gündemde neler var?
Kabine Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanıyor. Gündemde kritik ve önemli başlıklar var. Meclis bugün CHP'nin çağrısıyla olağanüstü toplanacak. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CHP'nin talebi üzerine Genel Kurulu toplantıya çağırdı. AK Parti ve MHP toplantıya katılmayacak. BBP ve HDP de olağanüstü toplantıda yok. Ankara’nın gündemini A Haber Ankara editörü Arzu Fidanverdi aktardı.