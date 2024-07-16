Kabine bugün toplanıyor

Kabine Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanıyor. Vergi ve tasarruf paketi kabinenin ana gündem maddelerinden biri olacak. Kabinede fahiş fiyatla mücadeleden dış politikaya kadar birçok başlık da ele alınacak. Peki başka hangi konular görüşülecek? İşte detaylar...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN