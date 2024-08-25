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Kabine Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Ahlat'ta toplandı

Kabine Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Ahlat'ta toplandı

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Giriş: 25.08.2024 20:19
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 18.15'te başladı.
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