20 Aralık 2022, Salı
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Kabataş'ta korkutan tramvay kazası! Olay yerinden ilk görüntüler
Kabataş'ta tramvay kazası meydana geldi. Yaralıların olduğu öğrenilirken, olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay nedeniyle tramvay seferleri de durdu.