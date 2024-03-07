KAAN’ın uçuşu böyle mutluluk yarattı! KAAN’ın ön plana çıkan özellikleri

Milli Muharip Uçak Kaan'ın ilk uçuşunun ardından vatandaşlar, CİMER'e gönderdikleri mesajlarla Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a ve savunma sanayisi çalışanlarına minnettarlığını iletti. Bu mesajların içinde dikkat çekici istekler de yer aldı.

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