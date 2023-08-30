KAAN’ın özellikleri neler?

KAAN ile denklem nasıl değişecek? Milli savaş uçağının diğer uçaklardan farkı ne olacak? Emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin A Haber canlı yayınında anlattı.

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