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Kaan ilk uçuşa hazırlanıyor! 27 Aralık’ta göklerde olacak

ahaber.com.tr
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Giriş: 25.12.2023 15:49
Milli muharip uçağı Kaan, 27 Aralık'ta gök vatanda süzülecek. Kaan ile Türkiye 5'inci nesil savaş uçağına sahip ülkeler arasında yerini alacak. İşte detaylar…
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