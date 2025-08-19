Kaan envanter için gün sayıyor! Gök vatan için yeni hamle

Savunma sanayiinde üst lige çıkması ile dünyanın gözü yeniden Türkiye'ye çevrilmişken gök vatanı korumak için yeni bir hava gücü planlaması üzerinde çalışılıyor. Türkiye'nin ilk muharip uçağı Kaan, envantere girene kadar Eurofıgterlar, F-16 ve F-35'ler devreye alınacak. TEKNOFEST kuşağı tarafından geliştirilen yerli sosyal medya platformu Next ise bugün önemli bir katılımla gündemde. Başkan Erdoğan, platforma katıldığını duyurdu.

