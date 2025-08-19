19 Ağustos 2025, Salı

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Kaan envanter için gün sayıyor! Gök vatan için yeni hamle
Kaan envanter için gün sayıyor! Gök vatan için yeni hamle

Kaan envanter için gün sayıyor! Gök vatan için yeni hamle

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 19.08.2025 08:44
Savunma sanayiinde üst lige çıkması ile dünyanın gözü yeniden Türkiye'ye çevrilmişken gök vatanı korumak için yeni bir hava gücü planlaması üzerinde çalışılıyor. Türkiye'nin ilk muharip uçağı Kaan, envantere girene kadar Eurofıgterlar, F-16 ve F-35'ler devreye alınacak. TEKNOFEST kuşağı tarafından geliştirilen yerli sosyal medya platformu Next ise bugün önemli bir katılımla gündemde. Başkan Erdoğan, platforma katıldığını duyurdu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kaan envanter için gün sayıyor! Gök vatan için yeni hamle
CHP’de transfer çelişkisi! Şaşırtan açıklama
CHP’de transfer çelişkisi! Şaşırtan açıklama
Komisyon şehit ailelerini dinleyecek
Komisyon şehit ailelerini dinleyecek
İBB yolsuzluk operasyonu! İnan Güney tutuklandı
İBB yolsuzluk operasyonu! İnan Güney tutuklandı
Gazze Mahkemesi’den uluslararası çağrı!
Gazze Mahkemesi’den uluslararası çağrı!
Beyaz Saray’da kalıcı barış zirvesi!
Beyaz Saray’da kalıcı barış zirvesi!
Kaan envanter için gün sayıyor!
Kaan envanter için gün sayıyor!
A Haber’de çarpıcı analiz: Savaş masasında büyük acziyet!
A Haber’de çarpıcı analiz: Savaş masasında büyük acziyet!
2 Yıl Silahlar Susacak iddiasının perde arkası
“2 Yıl Silahlar Susacak” iddiasının perde arkası
Çerçioğlu’nun yokluğunda otobüslerle partilileri Aydın’a taşıdılar
Çerçioğlu'nun yokluğunda otobüslerle partilileri Aydın'a taşıdılar
Memur emekli zammında 3’üncü teklif belli oldu
Memur emekli zammında 3'üncü teklif belli oldu
CHP’de yeni istifalar gelir mi?
CHP'de yeni istifalar gelir mi?
Gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi
Gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi
Daha Fazla Video Göster