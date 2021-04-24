Joe Biden'ın ‘soykırım’ diyecek mi? Harbord raporu ne diyor?

Herkes ABD’nin yeni başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarına ilişkin hangi ifadeyi kullanacağını merak ederken, aslında ABD resmi kaynaklarında bu sorunu çoktan nihayete ulaştırmıştı. Birinci Dünya Savaşı sonrasında Ermenilerin iddialarını doğrulamak üzere bölgeye gelen General Harbord araştırmalarının sonucunda soykırımın gerçek olmadığını raporladı.

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