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Joe Biden'ın ‘soykırım’ diyecek mi? Harbord raporu ne diyor?

ahaber.com.tr
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Giriş: 24.04.2021 11:28
Güncelleme:24.04.2021 11:50
Herkes ABD’nin yeni başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarına ilişkin hangi ifadeyi kullanacağını merak ederken, aslında ABD resmi kaynaklarında bu sorunu çoktan nihayete ulaştırmıştı. Birinci Dünya Savaşı sonrasında Ermenilerin iddialarını doğrulamak üzere bölgeye gelen General Harbord araştırmalarının sonucunda soykırımın gerçek olmadığını raporladı.
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