Joe Biden’dan skandal Ayasofya çağrısı! Biden neden Türkiye’yi hedef aldı?

Amerikalı demokrat başkan adayı Joe Biden’dan Donald Trump yönetime Türkiye hakkında skandal bir çağrı geldi. Biden, Doğu Akdeniz’de uluslararası hukuktan doğan haklarını arayan Türkiye’ye Trump yönetiminin baskı yapması gerektiğini söyledi. Ayasofya Camii'nin tekrar müzeye çevrilmesi çağrısında bulundu. Peki Joe Biden neden sürekli Türkiye açıklamaları yapıyor? Biden neden Türkiye’yi neden hedef alıyor? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına bağlanan Daily Sabah yazarı Merve Şebnem Oruç yorumladı. Merve Şebnem Oruç, Biden’ın İslamofobik açıklamalarına dikkat çekti ve Trump’ın seçimleri kazanması halinde Türkiye ve Amerika ilişkilerinin olumlu seyredebileceğini ancak Biden’ın kazanması halinde sorunlar çıkabileceğini ifade etti. İşte tüm detaylar….