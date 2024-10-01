Joe Biden: İsrail’i tamamen desteklekliyoruz!

Biden ile Harris, Beyaz Saray'daki Durum Odası'nda ulusal güvenlik ekibiyle bir araya gelerek İran'ın İsrail'e yönelik son füze saldırılarıyla ilgili gelişmeleri takip etti. Biden toplantı sonrasında gerçekleştirdiği basın toplantısında "İsrail'i tamamen desteklekliyoruz. Vereceğimiz cevabı tartışıyoruz." ifadelerini kullandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN