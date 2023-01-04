Jeremy Renner’dan iyi haber! Hasta yatağından hayranlarına teşekkür etti

Yıldız oyuncu Jeremy Renner’dan iyi haber geldi. Hasta yatağından paylaşım yapan Renner, hayranlarına iyi dilekleri için teşekkür etti. Paylaşıma "Yazamayacak kadar dağılmış durumdayım ancak hepinize sevgilerimi gönderiyorum" notunu düştü.

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