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Jeremy Renner’dan iyi haber! Hasta yatağından hayranlarına teşekkür etti

A Haber
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Giriş: 04.01.2023 08:58
Yıldız oyuncu Jeremy Renner’dan iyi haber geldi. Hasta yatağından paylaşım yapan Renner, hayranlarına iyi dilekleri için teşekkür etti. Paylaşıma "Yazamayacak kadar dağılmış durumdayım ancak hepinize sevgilerimi gönderiyorum" notunu düştü.
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