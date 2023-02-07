07 Şubat 2023, Salı
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Jeofizik Uzmanı Prof. Dr. Mai: Kahramanmaraş'taki ikinci depremin eşi benzeri yok
Türkiye, geride kalan gün Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve 10 ilde büyük yıkıma neden olan depremlerle sarsıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dünyada böyle bir depremin olmadığını vurgulayarak, devletin her kademesiyle arama kurtarma çalışmalarını yürüttüğünü ifade etti. CNN TÜRK canlı yayınına katılan Jeofizik Uzmanı Prof. Dr. Martin Mai de Elbistan merkezli ikinci depremin sıradışı olduğunu ifade etti.