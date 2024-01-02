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Japonya’daki uçak kazasında 96 saniye detayı! Uzman isim anlattı

ahaber.com.tr
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Giriş: 02.01.2024 13:23
Tokyo Haneda Havalimanı'nın pistinde bir yolcu uçağı alev alev yandı. Japon yayın kuruluşu NHK, yolcu uçağında bulunan yaklaşık 367 yolcunun tamamının tahliye edildiğini açıkladı. Yaşananları A Haber’de değerlendiren uçak yüksek mühendisi Dr. Haluk Kul, “Uçaklarda bir yangın olması anında ancak 90-96 saniye civarında tahliye için bir süre vardır. Bu 96 saniye içinde 400 yakın kişinin yanan bir kabinden sınırlı çıkış kapısı kullanarak bunları gerçekleştirmesi çok iyi eğitimli bir uçuş ekibinin olduğunu gösteriyor.” dedi.
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Uçak kazasında 96 saniye detayı!
Uçak kazasında 96 saniye detayı!
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