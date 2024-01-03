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Japonya'daki uçak kazasına soruşturma! Hava trafiği görevlisi ile sahil güvenlikten çelişkili ifadeler

ahaber.com.tr
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Giriş: 03.01.2024 13:53
Japonya'da iki uçağın pistte çarpışmasının ardından Tokyo'daki Haneda Havalimanı'nda 100'den fazla uçuş iptal edildi. 5 kişinin öldüğü kazayla ilgili soruşturmada ise çelişkili ifadeler bulunuyor.
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