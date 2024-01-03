Japonya'daki uçak kazasına soruşturma! Hava trafiği görevlisi ile sahil güvenlikten çelişkili ifadeler

Japonya'da iki uçağın pistte çarpışmasının ardından Tokyo'daki Haneda Havalimanı'nda 100'den fazla uçuş iptal edildi. 5 kişinin öldüğü kazayla ilgili soruşturmada ise çelişkili ifadeler bulunuyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN