02 Ocak 2024, Salı
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Japonya’da uçak kazası! Kaptan pilot Bülent Boralı: Pist ihlali ile yaşanan bir durum
Yaşanan kazayı A Haber’de değerlendiren kaptan pilot Bülent Boralı, “Çok büyük bir facia çok profesyonelce ve başarıyla yönetilerek kimsenin burnu kanamadan tahliye edildi. Diğer uçağa ne olduğuna dair henüz bir bilgi sahibi değiliz. Muhtemelen onlar aynı şansı yaşamayabilirler. Kaza için peşin yargılara varmak çok doğru olmaz. Burada pist ihlali kavramının yaşanmış olduğunu görüyoruz. İlk görüntüler bize bunu söylüyor. İnen veya kalkan bir uçak pistteyken başka bir aracın veya uçağın pistin kendisine müsaade edilmeden piste girmesi sonucu olan durum var burada.” dedi.